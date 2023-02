Des ouvriers récoltent de l'huile de palme à Pelalawan, dans la province de Riau, en Indonésie. Photo : AFP/VNA

Jakarta, 10 février (VNA) - L'Indonésie et la Malaisie ont convenu de protéger leur secteur de l'huile de palme et de lutter contre la discrimination et les politiques unilatérales affectant le produit et portant atteinte aux intérêts des deux pays, a déclaré , le 9 février le ministre indonésien de la Coordination des Affaires économiques, Airlangga Hartarto.S'exprimant lors d'une conférence de presse après une réunion avec le vice-Premier ministre malaisien et ministre des Plantations et des Produits de base, Fadillah Yusof Hartarto a déclaré que les deux parties avaient discuté de questions urgentes concernant le dialogue sur l'industrie de l'huile de palme et proposé une approche conjointe permettant une action coordonnée que les deux pays s'accordent pour protéger le secteur de l'huile de palme.Ils ont également convenu de rechercher des dialogues politiques avec les principaux pays importateurs d'huile de palme, a déclaré Fadillah Yusof Hartarto.Selon Fadillah Yusof Hartarto, les deux pays ont également discuté de l'élargissement du Conseil des pays producteurs d'huile de palme (CPOPC) grâce à l'inclusion d'un troisième membre - le Honduras.L'Indonésie et la Malaisie ont également convenu d'envoyer une mission conjointe auprès de l'Union européenne pour répondre à leurs préoccupations et prévenir les conséquences indésirables de la politique de produits de base sans déforestation de l'UE concernant le secteur de l'huile de palme, a-t-il déclaré.Après la mission conjointe auprès de l'UE, l'Indonésie et la Malaisie se rendront également en Inde pour explorer le potentiel de coopération, a déclaré Fadillah Yusof Hartarto, ajoutant que l'Inde a récemment reconnu le Système d'huile de palme durable en Indonésie (ISPO) et le Système d'huile de palme durable de la Malaisie (MSPO) par le biais du cadre indien de durabilité de l'huile de palme.Le 12 janvier, l'Indonésie et la Malaisie ont averti de cesser d'exporter de l'huile de palme vers l'UE après avoir introduit une nouvelle loi pour protéger les forêts et restreindre l'importation de produits à base d'huile de palme. Les deux pays ont également appelé les membres du CPOPC à coopérer pour s'opposer à la nouvelle loi et aux arguments infondés de l'UE et des États-Unis sur la durabilité de l'huile de palme.En 2018, une directive de l'UE sur les énergies renouvelables exigeait l'élimination progressive des carburants de transport à base de palmier d'ici 2030 en raison de leur lien perçu avec la déforestation. Actuellement, l'UE est le troisième plus grand consommateur d'huile de palme au monde.- VNA