Des touristes à Bali. Photo: AFP

Jakarta, 8 février (VNA) - Le ministre indonésien des Transports a demandé aux compagnies aériennes du pays d'étudier et d'élaborer rapidement des décisions sur la réduction des tarifs aériens, en particulier pour les vols sur les lignes domestiques, afin de promouvoir le tourisme en difficulté face à la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (nCoV).

S'adressant à la presse le 7 février, le ministre Budi Karya Sumadi a déclaré qu'il avait eu des séances de travail avec des représentants d'entreprises de transport indonésiennes sur les tarifs spéciaux pour ceux qui planifient leurs voyages à Bali, au nord de Sulawesi et sur l'île de Riau, qui sont les destinations touristiques fréquentées par les visiteurs nationaux.



Il a en outre déclaré que le nombre de touristes dans de nombreux endroits en Indonésie avait sérieusement diminué après que le pays ait suspendu ses vols à destination et en provenance de Chine dans le but de freiner la propagation de l'épidémie du nCoV.

Le 5 février, le directeur général de Garuda, transporteur national indonésien, Iran Setiaputra, a déclaré que Garuda envisageait de se concentrer sur les vols domestiques en remplaçant ceux à destination et en provenance de Chine. -VNA