Le président indonésien Joko Widodo accueille une délégation de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 10 août au palais présidentiel. (Photo: thejakartapost.com)

Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a exprimé son désir d'une voie transparente et rapide pour faire de l'Indonésie un membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier lorsque le pays mène à bien réforme économique dans de nombreux domaines.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 10 août après la rencontre entre le président Joko Widodo et une délégation de l'OCDE au palais présidentiel, le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, appréciait le leadership du président Joko Widodo dans la mise en œuvre de réformes dans plusieurs domaines pour renforcer le l'économie nationale dans un contexte d'instabilité mondiale. Bon nombre des réformes économiques et d'investissement sont bien adaptées au besoin de l'Indonésie de renforcer l'économie.Le ministre Sri Mulyani a déclaré que le gouvernement indonésien et l'OCDE coopèrent depuis longtemps. L'Indonésie est le principal partenaire commercial de l'OCDE.Les deux parties ont mis en œuvre des programmes de coopération tels qu'une enquête économique et une évaluation des politiques en Indonésie.L'Indonésie a procédé à une évaluation des politiques relatives aux entreprises d'État (BUMN) et à la fiscalité, aux flux de capitaux, aux marchés publics, à la lutte contre la corruption et à l'environnement.En ce qui concerne le désir de l'Indonésie de devenir membre de l'OCDE, le ministre a déclaré que le président JJoko Widodo avait exprimé l'espoir que le processus d'adhésion à l'OCDE se déroulerait sans heurts et rapidement, en particulier lorsque l'Indonésie mettrait en œuvre des réformes pour rendre son économie conforme aux exigences d'adhésion de l'OCDE.Au cours de la réunion, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également ajouté que les pays membres de l'OCDE soutenaient fermement l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE et qu'une réunion pour discuter de l'adhésion de l'Indonésie à l'OCDE se tiendrait prochainement. - VNA