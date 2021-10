Le président indonésien Joko Widodo. Photo :VNA



Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a encouragé le renforcement du partenariat ASEAN-Russie pour empêcher la concurrence, qui augmente l'instabilité dans la région indo-pacifique.

S'exprimant lors du 4e Sommet ASEAN-Russie, tenu le 28 octobre, le président Joko Widodo a déclaré que l'ASEAN et la Russie partageaient les mêmes intérêts et aspirations pour une région indo-pacifique sûre et prospère. Il a affirmé que le partenariat entre les deux parties est un « tremplin » pour la stabilité, la sécurité et la paix.

Le dirigeant indonésien a précisé que l'engagement et le soutien de la Russie au rôle central de l'ASEAN et aux perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique sont opportuns. Par conséquent, l'Indonésie appelle l'ASEAN et la Russie à mettre en œuvre une coopération pratique et concrète dans le domaine économique, à réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD), la navigation et la connectivité.

Selon le président indonésien, une coopération concrète entre l'ASEAN et la Russie contribuera à renforcer la confiance stratégique et à éliminer l'érosion de la confiance. Ce sera la grande contribution de la Russie au maintien de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région indo-pacifique. -VNA