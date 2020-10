Un coin de la capitale Jakarta. Photo : thejakartapost



Jakarta (VNA) - L'économie indonésienne devrait tabler sur une croissance d’environ 5% en 2021, a estimé le ministre de Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, lors du forum "Perspectives en 2021: cinq opportunités" tenu le 21 octobre.

Bien que l’économie indonésienne connaisse une récession, elle est toujours meilleure que celle de nombreux autres pays. Ceci laisse augurer une bonne croissance pour l'année prochaine, a-t-il dit.



La semaine dernière, certains indicateurs ont montré que l'économie indonésienne avait commencé à croître et que l'industrie manufacturière avait amorcé un redressement, notamment les ventes de voitures et de matériaux de construction, dont le ciment, a-t-il indiqué.



Pour une bonne croissance l'année prochaine, le ministre Luhut Binsar Panjaitan a appelé à la solidarité pour surmonter la pandémie du COVID-19.



Selon Hariyadi Sukamdani, président de l'Association des employeurs indonésiens (Apindo), la croissance économique de l'Indonésie en 2021 devrait s'améliorer et s’osciller entre 2,5% et 5,5%. Cependant, elle est fortement dépendante de la disponibilité et l’efficacité du vaccin contre le COVID-19. Le gouvernement indonésien a déclaré que la vaccination serait effectuée à partir du novembre prochain, a-t-il fait savoir.



Selon l'Agence centrale des statistiques (BPS), au deuxième trimestre de 2020, l'économie indonésienne a enregistré une récession de 5,3%, et 2,9% sont attendus au troisième. -VNA