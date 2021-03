Panneaux solaires. Photo: Shutterstock / The Jakarta Post

Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien continue d'appliquer les technologies dans la production d'énergies vertes et de se concentrer sur l'utilisation des ressources énergétiques nationales pour atténuer ses problèmes de balance commerciale.

S'exprimant lors du forum de la Commission mondiale sur les transitions énergétiques propres et centrées sur les populations organisé le 15 mars par l'Agence Internationale de l’Énergie (IEA), le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que la transition vers l'utilisation d' énergies respectueuses de l'environnement et durables doit garantir l'accessibilité, l'abordabilité, la disponibilité, l'équité et la fiabilité.

L'Indonésie s'est fixé des objectifs ambitieux afin d'accroître son utilisation des énergies renouvelables, a déclaré le ministre, ajoutant que son pays est prêt à nouer des partenariats dans des projets de développement de programmes miniers en aval et à inviter davantage de pays à coopérer dans la transition énergétique. -VNA