Jakarta, 3 novembre (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a appelé les chefs religieux à accroître les contributions des religions à la résolution des problèmes mondiaux afin de réduire les rivalités et d'arrêter les guerres pour un monde pacifique.

Le président indonésien Joko Widodo. Photo : ANTARA

Le président indonésien a fait cette déclaration lors de l'ouverture du Forum religieux du G20 (R20) à Nusa Dua, Bali, le 2 novembre.

Le R20 fait partie d'une série d'événements du G20 initiés sous la présidence indonésienne du G20. C'est un forum de personnalités interreligieuses de divers pays. L'organisation islamique Nahdlatul Ulama (NU) a lancé le forum en coopération avec la Ligue musulmane mondiale (MWL).

Joko Widodo a souhaité la bienvenue aux chefs religieux participant à la conférence R20 et a exprimé son espoir qu'ils renforceraient la compréhension et l'accord, afin que les religions puissent apporter une plus grande contribution à la civilisation et à l'humanité.

Le directeur de l'Institut de communication et d'information de l'UN, Ishaq Zubaedi Raqib, a déclaré que la réunion du R20 avait mobilisé les dirigeants et les chefs religieux du monde entier pour garantir que la religion fonctionne comme une solution véritable et dynamique et non comme une source de problèmes au 21e siècle.

Le but principal de l'organisation du R20 est d'empêcher que les questions identitaires ne soient utilisées comme armes, de limiter la propagation de la haine collective et de protéger le public de la violence et des souffrances dues aux conflits, a-t-il expliqué.- VNA