Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien a annoncé plusieurs privilèges fiscaux en faveur de l'industrie pétrolière et gazière afin d’encourager l'exploitation du gaz et du pétrole dans le pays.

Pour les activités d’exploration, le bureau des impôts d’Indonésie supprimera la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou les droits d’accise sur les biens imposables utilisés dans le processus d'exploration pétrolière. Il déduira également 100% de la taxe foncière liée aux projets pétroliers et gaziers.

Le bureau des impôts accordera des privilèges fiscaux similaires aux projets ayant un bas taux de rentabilité ou aux projets mis en œuvre dans les zones difficiles d’accès.

Il relâchera également les exigences relatives à l'impôt sur les revenus et à la TVA sur certains services.

Ces privilèges fiscaux visent à augmenter la fréquence des découvertes de nouveaux gisements et à améliorer le climat de l'investissement pour les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières.

Les privilèges fiscaux ont été présentés après que le ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales avait annoncé sa décision de permettre aux parties concernées d’accéder aux données pétrolières et gazières du pays, ce qui devrait favoriser l’exploration et l’exploitation en Indonésie.

Les réserves prouvées de pétrole en Indonésie sont d’environ 3,15 milliards de barils. Le gouvernement indonésien espère que l’accès aux données pétrolières et gazières nationales aiderait à accélérer l'exploration pour porter les réserves prouvées à 4,36 milliards de barils de pétrole et à 39.490 milliards de m3 de gaz. -VNA