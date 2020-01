Le ministre indonésien de l'Agriculture, Syahrul Yasin Limpo (centre), le 5 janvier à Bali. Photo : Antara

Jakarta (VNA) – Environ dix tonnes de mangoustans, d’une valeur totale de 753 millions de rupiahs (près de 53.000 dollars), ont été inspectés et autorisés à être exportés vers la Chine.



Le ministre indonésien de l’Agriculture, Syahrul Yasin Limpo, a déclaré que son pays était capable d’exporter de fruits tous les jours, en particulier des fruits tropicaux comme le mangoustan.



Selon le responsable, certains pays d’Europe, d’Amérique et d’autres pays d’Asie n’ont pas de fruits tropicaux. Cela représente une opportunité pour les paysans indonésiens de mieux vendre leurs fruits.



Les exportations de mangoustans de Bali vers un certain nombre de pays sont passées de 4.051 tonnes en 2018 à 5.199 tonnes en 2019. –VNA