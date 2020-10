Jakarta (VNA) - Un puissant séisme d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter a secoué dimanche matin 25 octobre la province indonésienne de Java occidental.

Le tremblement de terre à Palu, en Indonésie, a fait de nombreux dégâts. Photo: Xinhua/VNA

Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis, le tremblement de terre a eu lieu à 90 km au sud-ouest du district de Pangandaran et à 10 km de profondeur.



Selon l’Institut d’études géologiques des Etats-Unis, le séisme de magnitude 5,4 a secoué à 74 km de la région de Kawalu dans la province de Java occidental, avec un épicentre à une profondeur de 57,11 km, a été initialement identifié à 8.009 de latitude sud et 107 9679 de longitude est.



Le 19 octobre, deux tremblements de terre consécutifs d'une magnitude de 5,7 à 5,8 s'étaient également produits dans l'ouest de l'Indonésie.



L'archipel indonésien de 17.000 îles et îlots se trouve sur la "Ceinture de feu du Pacifique", une zone de forte activité sismique. -VNA