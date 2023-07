Extraction de charbon à la mine de charbon de Khanh Hoa dans la province de Thai Nguyen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'indice de production industrielle (IPI) au premier semestre 2023 n'a augmenté que de 0,44% par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de la baisse des commandes, de la diminution de la demande et de l’augmentation des coûts des intrants, selon l’Office général des statistiques.

Certaines industries principales ont connu une augmentation significative de leur IPI sur un an, notamment le coke et le pétrole raffiné (13,2%), l'extraction de minerais métalliques (11,5%), les produits en caoutchouc et en plastique (7,2%), le tabac (6,7%) et les boissons (5,7%).



En revanche, l'indice des autres industries a diminué, notamment bois et produits en bois (7,7%), industries papetière (7,5%), textile et automobile (6,8%).



Le rapport de l'Office général des statistiques montre également qu'à l'échelle nationale le l'IPI a augmenté dans 48 villes et provinces et a diminué dans les 15 restantes. Les industries de fabrication et de transformation ainsi que la production et la distribution d'électricité ont contribué à l'augmentation de l'indice dans plusieurs localités.



Au premier semestre, l'indice de la consommation de l'ensemble de l'industrie de la fabrication et de la transformation a diminué de 2,2% par rapport à la même période en 2022, tandis que son ratio moyen des stocks était de 83,1% contre 78% l'an dernier.



Pour promouvoir davantage la production, le ministère de l'Industrie et du Commerce a exhorté les localités et les secteurs concernés à mener à bien leurs projets, stratégies et plans de développement industriel connexes, et à s'attaquer aux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises. -VNA