Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Indice de développement humain (IDH) continue de s'améliorer au cours de la période 2016-2020, selon l’Office général des statistiques.

Concrètement, l'IDH en 2016 a atteint 0,682 et a augmenté à 0,706 en 2020 pour rejoindre le groupe IDH élevé du monde. Les indices composants se sont également améliorés de manière significative, dont l'indice santé est passé de 0,822 en 2016 à 0,826 en 2020 ; l'indice d'éducation, de 0,618 à 0,640 et l'indice de revenu, de 0,624 à 0,664.

En général, l'IDH du Vietnam est encore en hausse mais lentement. Le Vietnam se classe au 7e rang sur 11 pays d'Asie du Sud-Est, toujours selon l’Office général des statistiques.

La conférence de presse pour annoncer l' Indice de développement humain du Vietnam 2020. Photo: VNA

Sur la base de l'analyse de l'IDH national et de 63 villes et provinces, l'Office général des statistiques a proposé un certain nombre de recommandations. En fait, l'IDH est une mesure qui évalue globalement les résultats du développement socio-économique du pays. Par conséquent, l'IDH doit être l'un des indicateurs clés dans les stratégies et plans de développement socio-économique de l'ensemble du pays ainsi que de chaque localité.

Sur la base des résultats de l'IDH, le gouvernement construit un système de solutions synchrones et les met en œuvre de manière drastique et efficace. En particulier, il existe des solutions pour améliorer les services de santé et d'éducation car ces domaines sont directement liés au développement humain.

Dans le domaine de la santé, il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration des capacités de la médecine préventive, des soins de santé primaire et des soins de santé familiale. Pour l'éducation, il est nécessaire de surmonter rapidement la situation actuelle selon laquelle le nombre d'années de scolarisation reste encore faible et augmente lentement.

Dans le domaine économique, bien que l'inflation ait été maîtrisée, il est toujours à un niveau élevé. Les solutions macroéconomiques sont nécessaires pour stabiliser la valeur de la monnaie locale. -VNA