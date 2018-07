Des personnes handicapées lors du lancement du camp Jaipur Foot. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 500 personnes handicapées dans les provinces septentrionales de Vinh Phuc et Phu Tho vont obtenir des prothèses de jambe gratuites, dans le cadre du camp Jaipur Foot (jambe de Jaipur) qui fait partie d'un programme de coopération entre le Vietnam et l’Inde.



Le lancement du camp Jaipur Foot a eu lieu le 10 juillet dans la ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc, en présence de l’épouse du président Tran Dai Quang, Mme Nguyen Thi Hien, et de l'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Parvathaneni Harish.

Ce projet humanitaire permettra de remettre en juillet des prothèses de jambe gratuites à plus de 500 amputés à Vinh Phuc et Phu Tho.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur indien au Vietnam, Parvathaneni Harish, a déclaré que le gouvernement et le peuple indiens étaient très heureux d’organiser le camp Jaipur Food dans le but d’aider les invalides de guerre et les personnes handicapées au Vietnam à regagner la confiance et à avoir une meilleure vie. Le camp est un symbole important de l’amitié, de la coopération et des échanges entre les Vietnamiens et les Indiens, a-t-il indiqué.

Le président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc, Nguyen Van Tri, a souligné les significations de ce programme humanitaire qui devra, selon lui, contribuer à la promotion de l’amitié entre les deux pays.

Le Vietnam est la première nation où le projet de prothèses de jambe Jaipur est mis en œuvre selon un accord signé en novembre 2017 par le ministère indien des Affaires étrangères et l’organisation Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayara Samiti (BMVSS). Le projet sera réalisé dans deux semaines à Vinh Phuc, puis Phu Tho. -VNA