Photo: aninews.in

Jakarta (VNA) - Le septième cycle de consultations diplomatiques Inde-Indonésie s'était tenu le 14 avril 2022 à Jakarta, en Indonésie.

La réunion était coprésidée par le vice-ministre indien des Affaires étrangères chargé de l'Est, Saurabh Kumar, et le directeur général pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Abdul Kadir Jailani.

Lors de l'événement, les deux parties ont souligné la nécessité d'une plus grande coopération maritime dans la région indo-pacifique et se sont engagées à continuer de renforcer le partenariat stratégique intégral Inde-Indonésie. Les deux pays ont passé en revue leurs relations bilatérales intégrales, y compris les échanges politiques, la coopération en matière de défense et de sécurité, les questions commerciales et économiques et les questions consulaires.

Les deux parties ont convenu d'améliorer la connectivité entre les îles Andaman et Nicobar et la province d'Aceh, ainsi que de renforcer les échanges entre les peuples et la coopération culturelle.

Les deux parties ont également échangé des points de vue sur les récentes évolutions régionales et mondiales, et la coopération au sein du G20, dans le cadre de l'ASEAN, l'Initiative des océans Indo-Pacifique (IPOI) et les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN-Outlook on the Indo-Pacific - AOIP). -VNA