La secrétaire pour l'Est au ministère indien des Affaires étrangères, Riva Ganguly Das. Photo: optcms.com

New Delhi (VNA) - La secrétaire pour l'Est au ministère indien des Affaires étrangères, Riva Ganguly Das a souligné la nécessité de promouvoir la coopération entre l'Inde et l'ASEAN dans la cybersécurité.

L'Inde attache une grande importance à la coopération bilatérale et internationale en matière de cybersécurité et New Delhi et les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) doivent coopérer dans ce domaine et réduire l'écart sur les techniques numériques, a-t-elle déclaré lors du 3e dialogue Inde-ASEAN Channel 1.5 sur la cybersécurité qui s'est tenu le 20 octobre.

Mme Riva Ganguly Das a apprécié les efforts régionaux pour relever les défis de la cybersécurité et consolider la confiance đans le cyberespace. Elle a affirmé que la position de l'ASEAN sur la cybersécurité et la cyber-connectivité était conformément au droit international et similaire à l'approche indienne du cyberespace.

En outre, la responsable indienne a estimé que l'égalité d'accès au cyberespace et les avantages concernées étaient une autre question sur lequel ce dialogue Inde-ASEAN devrait se concentrer.



Le plus important est de lutter contre les inégalités numériques. Ainsi, l'Inde se réjouit de partager ses expériences avec l'ASEAN pour s'orienter vers un cyberespace mondial plus sûr et plus sécurisé, a-t-elle souligné. -VNA