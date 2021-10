La cérémonie de signature entre l'ambassade de l'Inde au Vietnam et huit localités vietnamiennes. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade de l'Inde au Vietnam a signé le 27 octobre un protocole d'accord avec les Comités populaires de huit localités que sont Ha Tinh, Hai Phong, Khanh Hoa, Nghe An, Quang Binh, Quang Ngai, Quang Tri et Tuyen Quang pour mettre en œuvre les Projets à Impact Rapide (ou Quick Impact Projects - QIPs).

S’adressant à la cérémonie de signature qui a eu lieu en ligne, l'ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma a déclaré que la mise en œuvre de ces projets démontrait la force du Partenariat stratégique intégral entre l'Inde et le Vietnam, ce contribuant à l'effort conjoint pour atteindre les Objectifs de Développement Durable du Vietnam.

L'ambassadeur indien au Vietnam Pranay Verma (centre) et le vice-président du Comité populaire de Quang Binh Ho An Phong. Photo : VNA



Au nom du Comité populaire de la province de Quang Binh et des représentants des villes et provinces, le vice-président du Comité populaire provincial Ho An Phong a hautement apprécié les avantages que les petits projets apportent aux zones reculées et défavorisées, en particulier dans les infrastructures d'éducation de base, les routes, l'irrigation et l'approvisionnement en eau, ce contribuant aux efforts de développement socio-économique des autorités locales.

Auparavant, début octobre, l'ambassade indienne avait signé deux protocoles d'accord relatifs à QIPs avec les provinces de Yen Bai et Lao Cai.

Selon l'ambassade de l'Inde, avec ces 10 projets, le nombre total de QIPs de l'Inde au Vietnam est passé à 37, qui sont mis en œuvre dans 33 villes et provinces.

Les QIPs, évalués à 50.000 dollars chacun, sont mis en œuvre dans le cadre du Programme d'aide au développement de la Coopération Gange-Mékong. Ainsi, lors du sommet en ligne entre les Premiers ministres indien et vietnamien qui s'est tenu le 21 décembre 2020, le gouvernement indien s'est engagé à augmenter chaque année le nombre de QIPs en faveur du Vietnam, de 5 à 10 projets. -VNA