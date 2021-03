Hô Chi Minh-Ville vient de devenir l'un des cinq lieux d'investissement immobilier les plus attractifs de la région Asie-Pacifique. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'immobilier a représenté 99,7% des investissements directs étrangers (IDE) à Hô Chi Minh-Ville au cours des deux premiers mois de 2021. Cela montre que l'attraction de ce marché augmente aux yeux des investisseurs étrangers, et ce malgré la crise sanitaire persistante.



Selon des enquêtes auprès de consultants immobiliers, les prix de l'immobilier de luxe ont augmenté assez rapidement ces dernières années et continueront d'augmenter cette année et en 2022, car de plus en plus d'étrangers souhaitent posséder des biens immobiliers à Hô Chi Minh-Ville, la cité la plus dynamique du Vietnam.



Hô Chi Minh-Ville vient de devenir l'un des cinq lieux d'investissement immobilier les plus attractifs de la région Asie - Pacifique alors que le marché immobilier mondial doit lutter contre le COVID-19. Les résultats d'une enquête menée par le consultant immobilier CBRE auprès de 490 investisseurs dans ce domaine d'ici fin 2020 montrent que le marché immobilier de la plus grande ville du Vietnam est particulièrement attractif.



Selon Dang Phuong Hang, directrice générale de CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis) Vietnam, Hô Chi Minh-Ville reçoit depuis de nombreuses années une grande attention de la part des investisseurs immobiliers de la région. Les investisseurs intéressés par le marché de l'Asie du Sud-Est accordent souvent une priorité au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville.



L'immobilier à Hô Chi Minh-Ville est considéré comme ayant beaucoup de potentiel pour une rentabilité élevée.



Les investisseurs ont déclaré qu'ils étaient prêts à dépenser plus d'argent dans l'immobilier cette année. Près de 40% des investisseurs participant à cette enquête disent qu'ils paieront jusqu’à 10% plus cher qu'en 2020. De plus, jusqu'à 60% des investisseurs prévoient d'acheter plus de propriétés en 2021, c'est le taux le plus élevé que le CBRE ait enregistré depuis 2016.



Un poule aux œufs d’or pour les investisseurs



Il y a quelques années, alors que le COVID-19 n’était pas d’actualité, l'agence de presse Bloomberg avait déjà parlé de l'attractivité du marché des appartements de luxe à Hô Chi Minh-Ville.



Aux yeux des investisseurs chinois et sud-coréens, l'immobilier de la ville contribuant à 23% du PIB national est une vraie "poule aux œufs d'or". Ceci est encore plus valable pour la zone urbaine de Thu Thiêm ou encore la ville de Thu Duc dotées de nombreuses infrastructures importantes. "La raison importante est que les infrastructures et les procédures administratives à Hô Chi Minh-Ville se sont progressivement et continuellement améliorées", a expliqué David Jackson, directeur général de Colliers Vietnam.



En outre, l'attractivité du marché immobilier se développe, car le fonds foncier du centre-ville et de l'Est se raréfie, ce qui fait que les investisseurs vietnamiens et étrangers aisés veulent vraiment acheter tôt et posséder à tout prix. Les loyers demandés dans les nouveaux projets d'investisseurs étrangers ont augmenté de 5 à 10% en un an seulement. Ayant un projet à ouvrir à la vente en 2020 dans la région de Thu Thiêm, le 2e arrondissement attire toujours l'attention des clients malgré un prix de vente moyen pouvant atteindre 7.000 USD/m².



Les prix en 2021 augmenteront de 1 à 4% par rapport à 2020. En particulier, le prix des appartements de luxe devrait augmenter de 2% à 7% en 2021 et passer en 2022 à 7.500 USD/m², selon le CBRE.



"Outre le potentiel de profits élevés, l'attrait du marché immobilier à Hô Chi Minh-Ville vient du développement économique du Vietnam. Les investisseurs prévoient que les prix de l'immobilier augmenteront rapidement dans un proche avenir. Le fait que la ville figure en permanence dans les classements des villes les plus dynamiques de la région montre que le rythme du développement économique et du style de vie est très rapide, dynamique et moderne, ce qui la rend attrayante pour des personnes d'autres régions et des étrangers désirant y vivre ou y travailler", a expliqué David Jackson.



L'année dernière, le Vietnam est devenu l'un des pays affichant une croissance économique (+2,91%). L'augmentation rapide de la classe moyenne dans cette ville a également entraîné une augmentation rapide de la demande - et donc des prix - des appartements de luxe. Cependant, les sont encore bien plus bas que dans d’autres pays de la région. Actuellement, le prix moyen du mètre carré d'un appartement de luxe dans le centre de Hô Chi Minh-Ville n'est que d'environ 18% ou 14% de celui d’un appartement équivalent à Singapour ou à Hong Kong (Chine), a expliqué David Jackson. On comprend mieux pourquoi l'immobilier au Vietnam agit comme un aimant sur les investisseurs étrangers.-CVN/VNA