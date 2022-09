Khanh Hoa (VNA) – Parmi les 19 îles de la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), celle de Hon Tre (Bambou), d’une superficie de 36 km², est la plus grande de Nha Trang. Sa nature est presque intacte, son climat tempéré et sa flore diversifiée. Ses plages offrent des eaux bleues, des bandes de sable satinées.

Le parc à thème VinWonders Nha Trang à Hon Tre. Photo : VNP





Avec sa position spéciale, Hon Tre sert de bouclier, protège de la baie Nha Trang du vent et des grands flots venus de la mer. Le touriste ne manquera jamais l’occasion de séjourner au complexe de villégiature 5 étoiles Vinpearl et de profiter des services «tout en un», dont le parc à thème VinWonders Nha Trang avec des centaines de jeux dont une tyrolienne cumulant trois records nationaux.

D’une longueur totale de 880 mètres, la tyrolienne a été officiellement reconnue comme la plus longue du pays. Elle dépasse plusieurs autres tyroliennes populaires dans la région : la Mega Zipline Santos à Singapour et Dahilaya aux Philippines.



La tyrolienne a aussi été reconnue comme ayant la pente la plus élevée du pays. Les invités aventureux peuvent voyager sur la tyrolienne à une vitesse de 100 km/heure. Les visiteurs pourront également se mettre au défi en entreprenant le saut rapide à une hauteur de 5,8 mètres. Cette hauteur représente un record national pour le plus haut saut au sol à partir d'une tyrolienne.

Photo: VNP





Le Tata Show Vinpearl Nha Trang est un chef-d'œuvre multimédia qui est le premier du genre au Vietnam. Ce spectacle promet de devenir l'un des meilleurs souvenirs pour les touristes lors de leur visite au VinWonders Nha Trang. La colline Van Hoa est vraiment un jardin de milliers de magnifiques fleurs.



Les touristes en vacances au complexe Vinpearl sur l'île de Hon Tre, au large de la ville de Nha Trang, peuvent désormais réserver un voyage passionnant au fond de la mer dans un grand sous-marin aux vitres transparentes pouvant contenir jusqu’à 22 personnes.

Vinpearl Submarine Nha Trang, de 15,4 m de long et d'un poids de 55 tonnes, fonctionne à l’électricité donc il ne pollue pas l’environnement marin. Ce sous-marin peut atteindre des profondeurs allant jusqu’à 100 m. Les visiteurs sont assis dans le compartiment intérieur et peuvent se tenir debout. L’expérience dans ce sous-marin, jugé incontournable, encourage tout le monde à préserver l’environnement marin.

Les touristes peuvent jouer des jeux électroniques AR/VR, des centaines de jeux à l’aquarium aux normes internationales, profiter d’un terrain de golf 18 trous, d’un centre aux conférences, d’un théâtre et d’un centre gastronomique et de loisirs.

Photo: VNP



Le centre gastronomique et de divertissement Imperial Club Nha Trang de Vinpearl Nha Trang sur l’île de Hon Tre, se trouve dans un bâtiment ressemblant à un palais royal gigantesque, sur les collines verdoyantes.

Il dispose d’une vue panoramique romantique sur l’ensemble de la baie de Nha Trang. Des plats des cinq continents sont proposés : de succulents plats à base de fruits de mer au restaurant Ozone Seafood Restaurant ou des plats chinois préparés de façon sophistiquée au restaurant Bach Giai. Pour le divertissement, les salles de karaoké ou de bowling… attendent le touriste.

Avec son luxe et une qualité de services optimale, le Vinpearl Nha Trang contribue à faire rayonner le tourisme de Nha Trang, et de la province de Khanh Hoa en général. – VNP/VNA