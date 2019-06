L'île de Phu Quy (Photo: VNA)



Binh Thuan (VNA) - La province centrale de Binh Thuan mettra en œuvre d'importants projets au service du développement du tourisme à Phu Quy d'ici 2030, en vue de faire de l'île une destination de tourisme vert.



Couvrant environ 17 km², la petite île a connu une augmentation du nombre de visiteurs depuis qu'elle a été élue l'une des plus belles îles de la Mer Orientale par les lecteurs du site américain CNN l'année dernière.



Selon les habitants, le meilleur moment pour visiter ce pays est entre décembre et juin.



Les visiteurs peuvent prendre un train ou un autocar pour se rendre dans la ville de Phan Thiet, puis prendre un bateau rapide pendant environ deux heures et demie pour se rendre sur l'île de Phu Quy.



Phu Quy a une population d'environ 27.000 habitants, dont la plupart sont des pêcheurs.



L'île impressionne par ses paysages sauvages, ses belles plages, ses collines et ses dunes de sable.



Les sites à ne pas manquer comprennent le phare de Phu Quy sur la montagne Cấm, la pagode Linh Son sur la montagne Cao Cát, la baie de Triều Dương, les pagodes Linh Buu et Linh Quang, la digue en pierre Ngũ Phụng, le palais Thầy Nại, un musée présentant un gigantesque squelette de baleine à Vạn An Thạnh, un parc éolien et des cages de pêche flottantes côtières.



L’île a accueilli environ 16.500 visiteurs en 2018. -VNA