L'île de Con Son parmi les "lieux où l'on trouve l'eau la plus bleue au monde". Photo: Journaway

Ba Ria - Vung Tau (VNA) - L'île de Con Son, à Con Dao, dans la province vietnamienne de Ba Ria - Vung Tau, figure parmi les "lieux où l'on trouve l'eau la plus bleue au monde", selon un classement du magazine touristique américain Travel+Leisure. C'est également un rare représentant de l'Asie dans ce classement.

En se référant à Con Son, on pensera à la plus grande île de l'archipel de Con Dao, d’une superficie de 51 km². Située à environ 45 minutes de vol de Ho Chi Minh-Ville, Con Son ressemble à un monde à part avec ses plages paisibles et immaculées, ses eaux turquoises et ses beaux récifs coralliens.

Selon Travel+Leisure, “situé loin du continent, Con Son est doté d'une ravissante beauté, de plages de sable fin aux eaux limpides”.

En 2011, Travel+Leisure a déclaré que Con Dao était "l'une des îles les plus mystérieuses au monde".

En 2017, le magazine de voyages Lonely Planet a également classé Con Dao dans le "Top 10 des destinations les plus attrayantes d'Asie", le louant comme un "paradis avec des forêts denses, des eaux turquoises et de nombreuses espèces animales spectaculaires". –CPV/VNA