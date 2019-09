L'île de Con Co (Photo: VNA)

Quang Tri (VNA) - L'île de Con Co, dans la province de Quang Tri, connaît un essor touristique important depuis que les premiers visiteurs sont arrivés sur l'île lors d'une visite guidée il y a deux ans.

Avant, Con Co accueillait quelques centaines de touristes chaque année. Après l'ouverture de la première visite officielle dans cette région insulaire au départ de Cua Viet, leur nombre est passé de près de 2.000 en 2017 à plus de 4.000 l'an dernier.



Au cours des sept premiers mois de cette année, l'île a accueilli 7.000 visiteurs.



Pour stimuler le tourisme, les autorités locales ont lancé une excursion en bateau à grande vitesse de 80 places plus tôt ce mois-ci, réduisant le temps de trajet entre le continent et Con Co de 2 heures à près d'une heure. Le district s'attend à disposer de 2 à 3 bateaux express d'ici 2020 pour mieux servir les visiteurs.



Les infrastructures sur l'île ont été beaucoup améliorées. L'île a été connectée au réseau électrique national en 2017, remplaçant l'approvisionnement avec des groupes électrogènes alimentés au diesel, instables et fournis uniquement pendant une certaine période de la journée.



Les autorités ont également mis au point plusieurs spécialités locales pour répondre aux demandes des touristes, telles que la sauce de poisson et le thé jiaogulan.



Couvrant une superficie de 2,3 km2 au sud du Golfe du Tonkin, l'île de Con Co est dotée de divers écosystèmes marins tropicaux. Grâce à ses vastes forêts, ses belles plages et ses récifs de corail immaculés, l’île a un potentiel énorme de développement touristique.



Quand la nuit tombe, les visiteurs peuvent se promener le long des routes côtières pour profiter de l'air frais et de l'atmosphère paisible. Les activités populaires sur l'île incluent la baignade, la plongée sous-marine, le canoë-kayak, la pêche et les sports nautiques.



Située à 17 miles nautiques de la côte, l’île de Con Co, qui traverse le 17e parallèle, est surnommée «point de surveillance d’avant-poste» en raison de son emplacement crucial pour la défense nationale. Il est également connu comme un champ de bataille crucial pendant la guerre contre les États-Unis, et il reste d'ailleurs encore beaucoup de vestiges de cette époque. Les autorités estiment que cela fait également de l'île un lieu idéal pour les touristes épris d'histoire. -CPV/VNA