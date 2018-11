Binh Duong (VNA) - Plus de 400 présidents et directeurs généraux venus de plus de 60 pays, ainsi que 400 dirigeants des plus grandes entreprises du Vietnam, ont participé lundi 26 novembre à l’Horasis Asia Meeting (Rencontre asiatique d’Horasis) 2018.

L’Horasis Asia Meeting (Rencontre asiatique d’Horasis) 2018, le 26 novembre à Binh Duong. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que depuis la mise en œuvre de ses réformes en 1986, le Vietnam avait enregistré une croissance impressionnante du produit intérieur brut (PIB), avoisinant les 7% cette année.

"La communauté internationale considère le Vietnam comme un modèle d’économie de transition réussie", a-t-il déclaré.

La croissance économique moyenne du Vietnam a atteint 6,63% par an pour la période 1986-2017, a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, ajoutant qu’elle devrait atteindre 6,81% cette année, l’un des taux de croissance économique les plus élevés du monde.

Près de 26.000 entreprises d’investissement direct étranger de plus de 130 pays et territoires opèrent au Vietnam, avec un capital engagé total de plus de 330 milliards de dollars.

Avec une intégration internationale profonde, le Vietnam est devenu un partenaire fiable entretenant des relations commerciales avec plus de 200 pays et territoires, a déclaré le dirigeant vietnamien.



Le Vietnam est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et a adhéré à 12 accords de libre-échange (ALE), dont six entre l’ASEAN et de grands partenaires tels que la Chine, l’Inde, le Japon et la République de Corée.

En ce mois-ci, le Vietnam a officiellement ratifié l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), et est en train d’œuvrer avec l’Union européenne (UE) pour mettre la dernière main à la révision juridique en vue de la signature et de la ratification dans les meilleurs délais de l’ALE entre l’UE et le Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung prend la parole lors de l’Horasis Asia Meeting, le 26 novembre à Binh Duong. Photo : VNA

Ces ALE ouvrent la porte à plus de 50 économies pour les exportations et les investissements vietnamiens, offrant ainsi de grandes opportunités pour le Vietnam de se connecter et de s’engager plus profondément dans la chaîne de valeur et le réseau de production mondiaux.

Le Vietnam continuera de stabiliser la macroéconomie et d’assurer la sécurité financière et monétaire nationale, a ajouté le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

En plus, le pays continuera d’améliorer son environnement de l’investissement et des affaires, d’éliminer les obstacles pour les entreprises, de s’efforcer d’inscrire le Vietnam dans le groupe de tête de l’ASEAN et d’atteindre les normes des pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) en termes de compétitivité, a-t-il noté.

La réunion comprend quatre séances plénières et 36 séances de dialogue avec la participation des orateurs de marque.

L’une des sessions portera notamment sur les opportunités d’investissement de la province de Binh Duong dans les industries de haute technologie, les industries auxiliaires, les technologies de l’information, la construction, le développement des ressources humaines et la formation professionnelle.

En outre, la réunion traitera de l’intelligence artificielle (IA), du développement en cours du secteur de l’éducation et de l’innovation dans les entreprises.

L’événement est organisé par le Comité populaire de Binh Duong en collaboration avec la Horasis Global Visions Community, Becamex IDC Corporation, le Vietnam - Singapore Industrial Park Group (VSIP Group), l’All India Management Association et la Young Premier Leadership Organisation. – VNA