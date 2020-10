Hanoi (VNA) - Jeudi 22 octobre, l'hôpital Tu Du à Hô Chi Minh-Ville a organisé la cérémonie d'ouverture du Centre de consultation en télésanté pouvant se connecter à 40 établissements sanitaires à Nghê An et dans des provinces méridionnales.

Séance de consultation à distance entre des médecins des hôpitaux Tu Du, Nghê An et An Giang. Photo : CVN

Selon le Dr Lê Quang Thanh, directeur de l'hôpital Tu Du, la plupart des hôpitaux aux niveaux provincial et municipal prennent actuellement en charge les tâches de soins de santé de la population tout en se construisant une grande et solide confiance.



En effet, les statistiques de l'hôpital Tu Du ont montré que le nombre de patients provenant des provinces a beaucoup diminué et seuls les graves malades ont besoin d’y être hospitalisés.



En mettant en œuvre un projet du ministère de la Santé pour soutenir les hôpitaux de niveau inférieur, l'hôpital Tu Du s’est coordonné avec les agences compétentes afin de mettre en service le système médical à distance (télémédecine) pour soutenir les médecins des hôpitaux provinciaux dans les soins des femmes enceintes, améliorer l'efficacité des traitements, consulter des cas difficiles et sauver la vie de nombreuses femmes souffrant de complications obstétricales. Cela permettra de réduire la mortalité infantile.



Tang Chi Thuong, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'hôpital Tu Du était le quatrième établissement sanitaire de la ville à établir l’unité de télémédecine dans le cadre du projet du ministère de la Santé, suivant ainsi l'Hôpital des maladies tropicales, l’Hôpital d'oncologie et l’Hôpital pédiatrique numéro 1. Il s'agit d'un outil pratique pour réduire l’écart professionnel entre les médecins.



De plus, Tang Chi Thuong espère que l'hôpital Tu Du créera un ''système de consultation avec deux Conseils''. Plus précisement, ce système de télémédecine aura un Conseil qui réunira professeurs, médecins et spécialistes ainsi qu’un Conseil de l'intelligence artificielle (IA) qui fournira des preuves scientifiques pour le diagnostic et le traitement obstétrique.



Lors de la cérémonie d'ouverture, les médecins de Tu Du ont consulté des cas compliqués avec des collègues de la polyclinique de l'amitié Nghê An et de l'hôpital Hanh Phuc d’An Giang via le système de télémédecine.- CVN/VNA