Vue de l’hôpital FV.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L'Hôpital international franco-vietnamien (FV) a officiellement conclu un accord important avec l'assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville sur l'élargissement de la portée des examens médicaux et des traitements par l'assurance maladie de l'État pour les services de traitement de haute technologie au FV.

En conséquence, l'assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville paiera conformément à la politique d'assurance maladie pour les patients bénéficiant d'une assurance maladie qui se présentent pour un examen et un traitement dans certaines des spécialités de haute technologie de FV (cardiologie, orthopédie, oncologie ou encore ophtalmologie).



Cet effort de l'hôpital FV vise à réduire le fardeau des frais d'hospitalisation pour les patients et leurs familles, ainsi qu'à ouvrir des opportunités pour un plus grand nombre de personnes de se faire soigner au FV avec l'assurance maladie de l'État. En général, les patients peuvent souscrire à des types parallèles d'assurance-maladie, notamment l’assurance maladie de l’État, une assurance maladie privée ou une assurance maladie internationale.



Plus précisément, selon le contenu supplémentaire nouvellement signé, l'assurance sociale prendra en charge les patients se faisant soigner au FV comme suit : magerie, angioplastie, stenting, implantation de stimulateur cardiaque...; interventions chirurgicales au Département de traumatologie et d'orthopédie; interventions chirurgicales visant le cristallin et la rétine en Ophtalmologie.



Depuis 2015, le FV a signé un contrat avec l'assurance sociale de Hô Chi Minh-Ville pour payer les patients cancéreux traités par radiothérapie ou chimiothérapie au service d'oncologie du FV (Centre de traitement Hope Cancer). Il comprenait le coût des techniques de traitement et des séances de chimiothérapie.



Avec ce programme de coopération, des milliers de patients ont été pris en charge et jusqu'à présent avec le paiement jusqu'à 50% du coût total du traitement, le montant le plus élevé payé par l'assurance sociale pour un patient est de plus d'un milliard de dôngs.

L'hôpital FV accompagne des patients assurés.

Pham Thi Thanh Mai, directrice de l'hôpital FV, a déclaré : "Nous sommes un hôpital à un capital d'investissement 100% étranger, possédant un système d'installations modernes, réunissant des médecins et des experts médicaux du Vietnam et de l'étranger. Nous espérons toujours contribuer à l'objectif du gouvernement d'assurer la santé et le bien-être du peuple vietnamien, de réduire la surpopulation dans les hôpitaux publics et d'aider davantage de personnes à accéder aux services de soins".



Elle a également ajouté : "Lorsqu'ils viennent au FV, tous les patients, quelle que soit leur nationalité ou leur situation économique, sont également pris en charge. Pour les patients bénéficiant d'une assurance maladie, nous n'avons pas de + flux distinct+ pour le traitement ni aucune distinction, même la plus légère".



Partant du fait que de nombreux patients ont des difficultés à effectuer les procédures et remplir les documents d'assurance ainsi que pour assurer un maximum de prestations aux patients bénéficiant d'une assurance maladie, le FV organise des espaces de conseil et d'assistance avec des experts en charge de ce domaine.



Ils conseilleront et aideront les patients à résoudre tous les problèmes liés aux documents et aux procédures, afin que les patients puissent profiter de leurs avantages dans les plus brefs délais. C'est à la fois le dévouement et le partage pratique de l'hôpital avec les patients, ainsi qu'un moyen de réaliser le désir de l'équipe de direction du FV, qui est que de plus en plus de personnes puissent être prise en charge lors de l'adhésion à l'assurance maladie. -CVN/VNA