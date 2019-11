Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, a déclaré à l’occasion de l’envoi de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2 au Soudan du Sud, mercredi 13 novembre, que cet hôpital s’emploie à devenir une unité modèle de l’ONU.

Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, (2e rang, 5e à partir de la gauche) pose avec le personnel de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2. Photo : VNA

Fort des expériences de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1, l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°2, s’efforce de devenir à la fois une unité exemplaire de l’ONU et de l’Armée populaire du Vietnam, a-t-il souligné.Une unité de l’Armée populaire du Vietnam à une Mission de maintien de la paix de l’ONU doit réaliser pleinement le travail d’état-major, de commandement, de communication et d’autres volets d’ordre technique, professionnel et polique, en plus du travail en direction des femmes et des jeunes à l’intar de ses équivalents au Vietnam.L’envoi d’hôpitaux de campagne a contribué à prouver la détermination du gouvernement vietnamien en s’engageant dans les missions de maintien de la paix de l’ONU avec un hôpital de campagne et non pas seulement des officiers individuels, a-t-il indiqué.Le Vietnam a participé aux missions de maintien de la paix de l’ONU en 2014 avec la création du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense et l’envoi de deux premiers officiers aux missions onusiennes au Soudan du Sud.Participant aux activités de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a reçu l’appui de la communauté internationale ainsi que des gouvernements étrangers, notamment australien.Le gouvernement australien s’est engagé à assurer le transport aérien des forces de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 en 2018 et de l’ l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 en 2019.Après cinq ans de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a envoyé une bonne trentaine d’officiers pour les missions en Afrique centrale et au Soudan du Sud pour travailler comme officiers de liaison, observateurs militaires et officiers d’état-major. – VNA