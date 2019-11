Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le premier groupe de 31 Casques bleus de l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°1 est rentré jeudi 21 novembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud), accomplissant avec brio sa mission au Soudan du Sud.

Le bonheur du retour au pays natal. Photo: VNA

"En foulant le sol de la terre vietnamienne bien-aimée, nous sommes émus aux larmes et très fiers d’avoir accompli la tâche confiée par l’Etat et l’Armée populaire du Vietnam", a confié la sous-lieutenante doctoresse Pham Thi Thuy."D’un an de travail au Soudan du Sud, je garde la fierté de pouvoir contribuer à la paix mondiale, aux efforts communs de la communauté internationale pour apporter une vie paisible et meilleure au peuple sud-soudanais", a partagé le sous-capitaine Nguyên Quang Tuong.