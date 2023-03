Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'hôpital Cho Rây de Ho Chi Minh-Ville a effectué 1.127 greffes de rein depuis 1992, a-t-on appris lors d’un événement organisé par l'établissement médical le 16 mars.

L'événement consistait en une cérémonie marquant les trois décennies de greffes rénales de Cho Rây et un séminaire sur la chirurgie.Dans ses remarques, Nguyen Tri Thuc, directeur de l'hôpital, a déclaré que Cho Rây était également un pionnier dans la mise en œuvre de mesures visant à élargir la source de reins de donneurs, qu'il s'agisse de donneurs en état de mort cérébrale (depuis 2008), de donneurs en arrêt cardiaque (depuis 2015), et de donneurs vivants incompatibles ABO (depuis 2021).

Photoo : VNA

L'hôpital a également coopéré avec des centres de transplantation en République de Corée, au Japon, à Taïwan (Chine), en Australie, aux États-Unis et en Espagne, entre autres, pour envoyer des médecins et des infirmières dans des programmes d'études et d'échange d'expériences, a-t-il ajouté.Le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a déclaré que 62.555 personnes se sont inscrites pour faire un don d'organes en 2022, contre seulement 265 en 2014 et l'hôpital Cho Rây a enregistré environ la moitié du total des inscriptions.L'opération, qui devient une technique de routine dans de nombreux hôpitaux à travers le pays, en particulier Cho Rây, a contribué à faire revivre nombre de patients insuffisants rénaux chroniques, a-t-il affirmé.- VNA