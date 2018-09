Hanoi (VNA) – Les hommages se sont multipliés pour rendre hommage au président Trân Dai Quang décédé le 21 septembre à Hanoi des suites d’une grave maladie, et saluer ses grandes contributions à l’œuvre révolutionnaire du Vietnam et au renforcement de l’amitié entre le pays et la communauté internationale.

Les représentants des corps diplomatiques à Hanoi rendent hommage au président Trân Dai Quang. Photo: VNA



"Dirigeant bien-aimé", "ami intime", "dirigeant exceptionnel", "grand ami" : les hommages rendus par les pays du monde ont pour point commun l’œuvre d’un président hors pair au service de la nation et de l’amitié entre le Vietnam et les pays du monde.



"Le président Trân Dai Quang était un grand ami des Etats-Unis", a affirmé l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink.



Le diplomate américain a déclaré que l’accueil solennel réservé par le chef de l’Etat vietnamien au président américain Donald Trump lors de sa visite d’Etat historique à Hanoi en novembre 2017 a aidé à "porter le partenariat intégral entre les Etats-Unis et le Vietnam à une nouvelle hauteur", sur la base de la compréhension mutuelle, du partage des intérêts communs et du désir de promouvoir la paix, la coopération, la prospérité et la sécurité dans la région Indo-Pacifique.



"Le président Trân Dai Quang était un ami intime de l’Inde. Sa disparition est une grande perte pour le gouvernement et le peuple vietnamiens comme pour le gouvernement et le peuple indiens", a souligné l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Parvathaneni Harish.



"Les contributions du président Trân Dai Quang à la consolidation du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Inde resteront à jamais gravées dans les mémoires", a-t-il souligné.



Du Laos à Cuba en passant par la Chine, la Russie, l’Indonésie, le Brunei, Singapour, le Japon et la République de Corée, la lecture rapide des messages, des lettres de condoléances montre combien le président Trân Dai Quang était admirée.



Le président indonésien Joko Widodo, le sultan du Brunei Haji Hassanal Bolkiah, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président sud-coréen Moon Jae-in ont exprimé ses plus profondes condoléances au Parti, à la nation et au peuple du Vietnam et à la famille du président Trân Dai Quang.



Le comité central du Parti populaire révolutionnaire, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le comité central du Front d’édification nationale du Laos ont salué la mémoire du "dirigeant qui avait apporté des contributions importantes au développement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam", et à un "dirigeant bien-aimé" du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamiens et à "un ami intime et proche" du Laos.

Le vice-président lao Phankham Viphavanh rend hommage au président Trân Dai Quang. Photo: VNA



"Le président Trân Dai Quang était un grand ami de Cuba, qui avait vigoureusement poussé les relations historiques de fraternité entre les deux nations", a indiqué le président du Conseil d’État et du Conseil des ministres de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



"Le président Trân Dai Quang était un dirigeant hors pair du Parti et de l’Etat du Vietnam, qui avait apporté ses contributions importantes à l’œuvre de développement, de rénovation et d’ouverture du Vietnam", a écrit le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.



"Le camarade Trân Dai Quang était un camarade, un ami intimes du peuple chinois qui avait toujours fait tous ses efforts pour hériter et promouvoir l’amitié sino-vietnamienne, et avait activement poussé le développement des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale", a indiqué le dirigeant chinois.



De son côté, le président russe Vladimir Putin a rendu hommage au président Trân Dai Quang qui avait gagné "le respect bien mérité de ses compatriotes et un grand prestige international", avait beaucoup fait pour renforcer la sécurité du pays et défendre les intérêts du Vietnam sur la scène internationale.



Le chef de l’Etat russe a salué l’engagement personnel du président Trân Dai Quang à développer le partenariat stratégique intégral et la coopération mutuellement bénéfique entre la Russie et le Vietnam.

Les obsèques nationales à la mémoire du président Trân Dai Quang a été solennellement organisées le 26 septembre à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Ninh Binh, sa province natale.



A 17h00, 1.500 délégations vietnamiennes et étrangères regroupant environ 50.000 personnes, dont des dirigeants laotien, cambodgien, chinois, cubain, russe, et des ambassadeurs et représentants des organisations internationales au

Vietnam, sont venues rendre hommage au président Trân Dai Quang.– VNA