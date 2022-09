Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a souligné la valeur de l’héritage de la pensée Hô Chi Minh, à l’occasion du 35e anniversaire de la résolution de l’UNESCO honorant le dirigeant en tant que héros de la libération nationale et grand homme de culture du Vietnam.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le responsable a souligné que reconnaissant les contributions importantes du père du Vietnam moderne dans les domaines de la culture, de l’éducation et des arts, l’UNSECO a publié une résolution lors de sa 24e session à Paris du 20 octobre au 20 novembre 1987.La résolution est une preuve solide affirmant le bien-fondé et la justice de la cause de la libération nationale du Vietnam, et la reconnaissance par la communauté internationale des grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la lutte de l’humanité contre l’oppression et l’injustice, au nom de l’indépendance nationale et du progrès social.La résolution est également une grande source d’encouragement de la part des amis internationaux pour le processus de rénovation et le développement national du Vietnam.

Le 2 septembre 1945, sur la place historique Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Photo d'archives : VNA

Hà Kim Ngoc a ajouté que l’héritage laissé par le Président Hô Chi Minh est universel et intemporel, embrassant l’indépendance, l’autonomie, la libération humaine, la solidarité internationale, l’appréciation de la diversité culturelle, l’éradication de l’analphabétisme, l’apprentissage tout au long de la vie en combinaison avec l’éducation mondiale, la protection de l’environnement.La mise à l’honneur du Président Hô Chi Minh par l’UNESCO affirme la justesse de ses idéaux et du chemin révolutionnaire que l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple du Vietnam suivent avec constance pour réaliser son souhait, qui est d’apporter l’indépendance à la nation, d’apporter un monde libre, prospère et vie vraiment heureuse à tous.C’est une grande source d’encouragement pour chaque membre du Parti à continuer d’étudier et de suivre les pensées, la moralité et le style de vie du Président Hô Chi Minh. C’est aussi une preuve solide pour réfuter les allégations et déformations infondées.L’héritage diffusera et élèvera à jamais les valeurs culturelles vietnamiennes tout en affirmant la politique et les directives judicieuses du Parti dans la cause de la construction, de la défense et du développement nationaux, a-t-il encore indiqué. – VNA