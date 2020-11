Usine de LG Electronics Inc. à Hai Phong, au Vietnam. Photo: yna.co.kr



Séoul (VNA) – Le principal fabricant sud-coréen de produits électroménagers, LG Electronics Inc., a reconfirmé lundi 2 novembre envisager de construire un centre de recherche et développement (R&D) au Vietnam alors que la société cherche à accroître sa présence sur le marché de l'Asie du Sud-Est.



Le numéro deux sud-coréen de l’électronique a récemment signé un accord avec la société immobilière Trung Nam Land Joint Stock Co. pour établir ce centre dans le Parc de technologies de l’information de Dà Nang (Centre).



L’accord fait suite à la signature d’un protocole d’accord avec l’Agence de promotion de l’investissement de Dà Nang en octobre dernier pour l’établissement d’un centre R&D dans la plus grande ville du Centre.



LG qui a déjà un centre R&D sur les solutions automobiles à Hanoi, projette d’ouvrir un autre centre R&D similaire à Dà Nang mais pourrait, selon des observateurs de l’industrie, étendre son activité de recherche avec la participation d’autres compagnies affiliées.



En 2014, elle a construit une usine à Hai Phong, dans le Nord, et a cherché à faire de l’installation sa base de production internationale. Le complexe de LG à Hai Phong fabrique des produits électroménagers, des smartphones et des composants d'info-divertissement pour l’automobile. – VNA