Hanoi (VNA) – Le Comité du Parti du Bureau du Comité central du Parti a organisé vendredi 29 septembre à Hanoi une cérémonie honorant l’ancien secrétaire du Parti Nông Duc Manh pour ses 60 ans d’appartenance au Parti.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à droite) remet l’Insigne des 60 ans d’appartenance au Parti à l’ancien secrétaire du Parti Nông Duc Manh. Photo: VNA

Cadre issu des minorités ethniques, il est né et a grandi dans une région montagneuse septentrionale riche en traditions patriotiques et révolutionnaires, et a occupé plusieurs postes différents depuis la base aux postes de secrétaire du Comité provincial du Parti, de président de l’Assemblée nationale des 9e et 10e législatures, et de secrétaire général du Parti du 9e mandat (2001-2006) et du 10e mandat (2006-2011).

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a remis l’Insigne des 60 ans d’appartenance au Parti à l’ancien secrétaire du Parti Nông Duc Manh au cours de la cérémonie à laquelle ont assisté notamment les membres du Politburo et président de la République Vo Van Thuong, président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Quel que soit le poste qu’il a occupé, le camarade Nông Duc Manh a toujours fait preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, a persisté dans l’objectif et l’idéal du Parti, n’a cessé de s’instruire, de se perfectionner, de s’entraîner, de s’efforcer de bien accomplir les tâches confiées, a déclaré le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

En tant que président de l’Assemblée nationale, le camarade Nông Duc Manh a apporté de nombreuses contributions à l’amélioration de la qualité des activités de l’Assemblée nationale et à la construction d’un État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple, a indiqué le leader du Parti.

Dans ses fonctions de secrétaire général du Parti, avec ses riches expériences pratiques, il a travaillé ensemble avec le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat pour diriger le Parti, le peuple, l’armée, les conduire à enregistrer de nombreuses réalisations dans l’œuvre de rénovation et d’intégration internationale intégrale et profonde, d’industrialisation, de modernisation, d’édification et de défense de la Patrie, a-t-il poursuivi.

Exprimant son honneur de recevoir l’Insigne des 60 ans d’appartenance au Parti, une noble distinction honorifique en récompense de ses efforts et de ses contributions au Parti et à la révotion au cours des 60 dernières années, l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh a exprimé sa profonde gratitude au président Hô Chi Minh, au Parti, à l’Etat et au peuple.

Il a souligné que dans ses reponsabilités de membre du Parti, il s’est engagé à être absolument fidèle à l’idéal et aux lignes politiques du Parti, exemplaire dans l’étude et l’application de la pensée, la moralité et le style du président Hô Chi Minh pour être un digne membre du Parti. – VNA