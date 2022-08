Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 18e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 2022) aura lieu du 27 au 30 octobre à la fois à Hô Chi Minh-Ville et en ligne à l’adresse http://www.virtualautotech.com.vn et http://www. autotechonline.com.vn.



Cette expo sera conjointement organisée par la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA), la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Association de l'industrie auxiliaire du Vietnam (VASI).

Elle réunira 150 stands directs et 200 stands en ligne des entreprises venues de nombreux pays et territoires dont Vietnam, Chine, Japon, Malaisie, Taiwan (Chine)…



Cet événement sera une occasion pour les visiteurs de découvrir des accessoires, pièces détachées, équipements d’entretien, lubrifiants, carburants… d’autos et motos.

Les entreprises participantes auront l'occasion de se rencontrer, de partager leurs expériences, d'apprendre des informations sur le marché et de trouver des partenaires.-VNA