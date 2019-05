Des objets sont présentés lors de l'exposition "Thanh Hoa – passé et présent". Photo: baothanhhoa.vn



Thanh Hoa (VNA) – "Thanh Hoa – passé et présent" tel est le thème d’une exposition qui a ouvert ses portes le 5 mai dans la province de Thanh Hoa, à l'occasion du 990e anniversaire de la fondation de la province (1029-2019).

L’exposition présente environ 10.200 photos, archives et objets collectés par le comité d’organisation, les unités, les individus et les Archives nationales du Vietnam.

Elle se divise en quatre parties : Thanh Hoa à la période de préhistoire et de protohistoire ; Thanh Hoa à la période de féodalité et de colonie féodale ; Thanh Hoa à la période de lutte pour la libération nationale et d’édification du socialisme (1945 - 1975) ; et enfin Thanh Hoa à la période de Doi moi (Renouveau).

L’événement présente le processus de fondation et de développement de Thanh Hoa ainsi que ses contributions à l’œuvre d’édification et de défense nationales à travers plusieurs périodes de l’histoire, ses acquis obtenus dans tous les domaines et ses traits typiques.

L’occasion pour les habitants locaux de rendre hommage aux générations précédentes, de préserver et de promouvoir les valeurs historiques précieuses, contribuant ainsi à rendre la province plus prospère.

Clôture le 9 mai prochain. -VNA