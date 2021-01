Le deuxième congrès national du Parti. Photo : archives du comité d'organisation



Hanoï, 14 janvier (VNA) - L'exposition "Grandiose notre Parti" aura lieu du 18 au 24 janvier à Hanoï pour célébrer le 91e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2021) et le 13e Congrès national du Parti.

L'exposition "Grandiose notre Parti" est une activité culturelle revêtant une signification importante pour éduquer au patriotisme, à la lutte pour la libération nationale, au rôle et au leadership du Parti et de l'Oncle Ho dans l’édification et la défense nationales.

C'est aussi l'occasion pour honorer les réalisations révolutionnaires du pays durant le processus d'innovation, de développement et d'intégration internationale et de sensibiliser la population, en particulier les jeunes, au patriotisme, à la confiance et à la fierté envers le Parti et l'Oncle Ho.

L'exposition sera conjointement organisée par le Centre d'exposition de la culture et des arts du Vietnam ; le Département des Beaux-Arts, de la photographie et de l'exposition ; et le Musée d'histoire militaire du Vietnam et d’autres.

Dans le cadre de cet événement sont prévues de nombreuses activités, à savoir l’exposition de photos et de documents sur le Parti communiste du Vietnam, un espace présentant les contributions de l'armée et de la police à l’édification et à la protection de la Patrie, une zone d'exposition sur la jeunesse vietnamienne, une exposition de panneaux et d'affiches, outre de nombreuses autres activités artistiques.

L’exposition de photos et de documents sur le Parti rappellera la naissance et le leadership du Parti dans la cause de la libération nationale, l’édification et la défense de la Patrie.

L’espace sur l'armée et la police présentera leurs missions pour la garantie de la défense et la sécurité nationales et le développement socio-économique. L'exposition sur la jeunesse vietnamienne présentera des images, des documents et des artefacts qui confirment la confiance inébranlable des jeunes vietnamiens envers le leadership du Parti, leur volonté d’étudier et suivre l’exemple de l'oncle Ho.

Environ 200 publications seront présentes à l'exposition "Livres et documents sur le Parti communiste du Vietnam", portant sur la direction du Parti, les réalisations révolutionnaires du pays durant le processus de renouveau, de développement, d'intégration internationale et d’édification du Parti.

Près de 60 affiches de propagande sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam apparaîtront dans l'espace d'exposition du même nom. Enfin, il y aura un spectacle fêtant le succès du 13e congrès. -VNA