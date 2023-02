Hanoï (VNA) - La 19e exposition internationale sur les automobiles, motos, véhicules électriques et leur industrie auxiliaire (Autotech & Accessories 2023) aura lieu du 18 au 21 mai au Centre des foires et expositions de Sai Gon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.



Cette expo sera conjointement organisée par la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d'Asie (ATFA), la Fédération de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Association de la sous-traitance industrielle du Vietnam (VASI).

Elle réunira près de 300 stands de près de 200 entreprises venues de nombreux pays et territoires dont Vietnam, Chine, République de Corée, Japon, Taïwan (Chine), Thaïlande, etc.

Des produits de haute qualité, des solutions et initiatives dans les domaines des batteries, de l'énergie, de l'électrification de l'industrie automobile, des pièces détachées, des équipements d'entretien, des technologies appliquées sur les véhicules, etc. seront présentés à cette occasion.



Les entreprises participantes auront l'occasion de se rencontrer, de partager leurs expériences et d'approcher de nouvelles tendances. -VNA