Can Tho (VNA) – L’exposition Aquaculture Vietnam 2019 sera organisée du 16 au 18 octobre dans la ville de Can Tho (delta du Mékong) par UBM Asia, la Société de la pêche du Vietnam (Vinafis), le Centre pour la durabilité de l'aquaculture et des pêches (ICAFIS).

Lors d’une conférence de presse tenue le 15 août à Can Tho, Rose Chitanuwat, représentante du groupe UBM Asia, a annoncé que cette manifestation présentera une chaîne de valeurs complète dans la production aquacole, dont de nouveaux services et technologies de ce secteur.

Ce sera une bonne occasion de présenter des produits aquatiques et de promouvoir des labels des entreprises de 13 villes et provinces vietnamiennes dans le delta du Mékong, a-t-elle souligné.

Cet évènement devrait accueillir plus de 6.000 visiteurs.

Selon la Vinafis, la production aquacole vietnamienne au premier semestre est estimée à 1,92 million de tonnes, soit une hausse de 7% en glissement annuel et représentant 100,7% du plan fixé.

Dans le même laps de temps, les exportations nationales de produits aquatiques ont atteint 4 millions de dollars (+0,6% sur un an), dont 1,43 milliard rapporté par les crevettes, 991 millions par le pangasius, 380 millions par le thon. -VNA