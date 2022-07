Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de la protection des végétaux du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural a organisé le 7 juillet une réunion pour annoncer l'exportation pilote officielle de fruits de la passion vers la Chine.

Selon Nguyen Thi Thu Huong, directrice adjointe du Département de la protection des végétaux, l'Administration générale des douanes de Chine (GAC) a accepté l'importation expérimentale de fruits de la passion vietnamiens à partir de juillet 2022. Le fruit de la passion est le dixième fruit du Vietnam autorisé à être exporté vers la Chine après le pitaya, la pastèque, le litchi, la longane, la banane, la mangue, le jacquier, le ramboutan et le mangoustan.

Outre les exigences sur la quarantaine végétale avant l'exportation, la GAC recommande que les zones de culture et les installations de conditionnement des fruits de la passion soient enregistrées et approuvées par elle-même et le Département de la protection des végétaux sur les bonnes pratiques agricoles, en matière d'enregistrement et d’archive des informations sur la surveillance des ravageurs et des résidus de pesticides, sur la garantie de la sécurité et de l'hygiène pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19… En particulier, les techniciens doivent être bien formés pour contrôler l'ensemble du processus de production et d'emballage, a souligné Mme Nguyen Thi Thu Huong.

Sur la base des résultats de l'exportation pilote, les deux parties procéderont à la signature d'un protocole officiel sur les mesures phytosanitaires pour les fruits de la passion vietnamiens exportés vers la Chine.

Selon le Département de la protection des végétaux, les fruits de la passion sont actuellement cultivés sur une superficie d'environ 6.000 hectares dans 46 localité dans la région montagneuse du Nord et les Hauts Plateaux du Centre, avec une production de 300.000 à 400.000 tonnes/an.

Après la Chine, le Département de la protection des végétaux a envoyé des documents pour faire entrer ce produit vietnamien en Australie et aux Etats-Unis.

Les fruits de la passion figurent parmi les dix premiers fruits vietnamiens à forte valeur d'exportation en 2021. Au cours des cinq dernières années, la production et la valeur des exportations de fruits de la passion ont bondi de plus de 300%. -VNA