Hanoï, 13 mai (VNA) - Le navire de guerre vietnamien 016-Quang Trung a conclu dimanche 12 mai sa participation à l’exercice militaire dans le cadre de la conférence élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+) sur la sécurité maritime.

Le navire de guerre vietnamien 016-Quang Trung. Photo: zing.vn

Co-organisé par Singapour et la République de Corée, qui sont coprésidents du groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur la sécurité maritime, cet exercice, le 4è du genre, s'est déroulé depuis le 30 avril. Une cérémonie de clôture est prévue ce lundi 13 mai.

L’exercice a débuté à Busan, en République de Corée, et s’est clôturé à Singapour. Il comportait une série d'exercices de sécurité maritime tels que des opérations d'embarquement et de protection des installations clés.

Les forces navales participantes ont également appliqué le Code pour les rencontres non planifiées en mer, partagé des informations destinées à suivre les navires et effectué des atterrissages d’hélicoptère sur bateau, entre autres.

L'ADMM+ réunit l'ASEAN et ses huit partenaires de dialogue - Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, République de Corée, Russie et États-Unis - afin de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense. -VNA