Hanoi (VNA) - Le secteur agricole a dégagé un excédent commercial de 8,8 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de cette année, soit 1,5 milliard de dollars de plus que la même période de l’année dernière, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Manutention des sacs de riz pour l’exportation au port de Cua Lo, province de Nghê An (Centre). Photo : VNA



Les ventes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont progressé de 3,6% en rythme annuel, à 37,3 milliards de dollars, alors que les importations agricoles, sylvicoles et aquatiques ont reculé de 0.7%, à 28.5 milliards de dollars.



Sept produits ont dépassé deux milliard de dollars à l’exportation, à savoir le café, le caoutchouc, le riz, la noix de cajou, les fruits, les crevettes, le bois et les produits du bois.



La Chine est restée le principal acheteur de produits agricoles vietnamiens, représentant 26,9% des exportations, devant les États-Unis (21,9%), l’Union européenne (11,7%), l’ASEAN (10%) et le Japon (8,8%).

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prévoit que les recettes d’exportation totales de l’agriculture devraient atteindre 41,3 milliards de dollars cette année, pour un excédent commercial d’environ 9,5 à 10 milliards de dollars.



L’année dernière, les exportations agricoles vietnamiennes ont affiché un record de 40,2 milliards de dollars, ce qui fait du pays le deuxième exportateur agricole en Asie du Sud-Est. – VNA