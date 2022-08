Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE ont atteint 31,7 milliards de dollars au premier semestre de 2022. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après deux ans de mise en œuvre, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) a abouti à de nombreux résultats positifs, aidant à augmenter les exportations vietnammiennes vers l’UE, a déclaré Vo Tân Thanh, vice-président de la Chambre d’Industrie et de Commerce du Vietnam (VCCI), lors d’un colloque tenu le 24 août à Hô Chi Minh-Ville.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 57 milliards de dollars en 2021, en hausse de 14,5% en glissement annnuel et 31,7 milliards de dollars au premier semestre de 2022.

Les investissements de certains pays européens au Vietnam ont la tendance d’augmenter rapidement.

Carsten Schittek, conseiller, chef de la section commerciale et économique de la Délégation de l'UE au Vietnam, lors du colloque. Photo: VNA



Ces résultats ont illustré la contribution positive de l’EVFTA au développement économique du Vietnam. En particulier, dans le contexte où le Vietnam a subi de nombreux impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 et des tensions entre la Russie et l'Ukraine, a souligné Vo Tân Thanh.

Appréciant les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de l'EVFTA, Carsten Schittiek, conseiller, chef du département économique et commercial de la délégation européenne au Vietnam, a recommandé au Vietnam de créer un environnement plus attractif pour attirer les investissements des entreprises européennes, et d’avoir des politiques concernant le développement durable, l’énergie verte, l’adaptation au changement climatique, les droits des travailleurs.

Selon lui, le chapitre sur le développement durable de cet accord est l'une des questions essentielles pour attirer de grands investisseurs, apporter de nouvelles connaissances, de la haute technologie…

Ingrid Christensen, directrice de l'Organisation internationale du travail au Vietnam, lors du colloque. Photo: VNA



Selon Ingrid Christensen, directrice de l'Organisation internationale du travail au Vietnam, le Vietnam peut faire bon usage de ses avantages de l’EVFTA, trouver les meilleures solutions pour surmonter de nouveaux défis et contribuer à accroître les opportunités d'exportation et d'investissement par le biais du développement durable.

Les participants ont également discuté des entreprises responsables, du développement durable et proposé des options pour optimiser les opportunités d'exportation et améliorer les conditions de travail sur le lieu de travail pour les industries du cuir, de la chaussure, du textile et de la transformation du bois ; améliorer l'environnement d'affaires dans les localités de la région du Nam Bô oriental afin d'augmenter la valeur des exportations… -VNA