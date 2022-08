Hanoi (VNA) – Avec les avantages offerts par la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), les entreprises vietnamiennes et polonaises se sont fixé l’objectif d’accroitre les échanges commerciaux bilatéraux.

Des représentants des entreprises vietnamiennes et polonaises sondent les opportunités d'investissement. Photo : congthuong.

La Pologne est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe de l’Est, tandis que le Vietnam est le 7e partenaire commercial de la Pologne en dehors de l’Union européenne (UE).Nguyên Huu Nam, directeur adjoint de la Fédération vietnamienne du commerce et de l’industrie de Hô Chi Minh-Ville a fait savoir qu’en 2021, la valeur des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Pologne s’est chiffrée à 2,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % en glissement annuel.Rien qu’au cours des sept premiers mois de 2022, la valeur des exportations dans les deux sens a atteint plus d’un milliard de dollars. Les vêtements, les fruits de mer, les produits agricoles et les chaussures représentent une part importante des biens vietnamiens exportés vers le marché polonais.De son côté, la Pologne exporte vers le Vietnam des produits pharmaceutiques, des produits laitiers, des aliments frais et transformés, des fruits frais et en conserve, des extraits de fruits concentrés, du bœuf et de l’agneau ou encore du porc de haute qualité.Avec l’EVFTA, 71% des droits de douane sur les exportations vietnamiennes vers l’UE ont été éliminés dès le premier jour et le reste sera supprimé dans un délai de sept ans. Cela aidera les marchandises vietnamiennes à conquérir le marché polonais en particulier et le marché de l’UE en général. La communauté d’affaires de la Pologne souhaite renforcer sa coopération avec les entreprises vietnamiennes dans l’importation et l’exportation des produits agricoles et dans la transformation alimentaire pour tirer le profit des incitations offertes par l’EVFTA.Piotr Harasimowicz, représentant en chef du Bureau de représentation du Département de l’investissement et du commerce de Pologne à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Vietnam et la Pologne étaient de grands producteurs et exportateurs dans le domaine de l’agriculture qui est également un pilier de la coopération bilatérale."Les entreprises vietnamiennes qui se concentrent sur le développement de l’industrie agroalimentaire auront besoin de beaucoup de machines et de technologies modernes, ce qui est l’un des atouts des entreprises polonaises. Par conséquent, les entreprises des deux pays peuvent promouvoir leur coopération dans ce domaine", a-t-il souligné.Selon lui, le Vietnam n’est pas seulement situé dans la zone la plus dynamique de l’Asie, mais c’est aussi un pays doté d’infrastructures favorables au commerce et au développement économique. L’EVFTA offrira une opportunité pour le Vietnam d’ouvrir son marché, d’attirer des investissements, de créer un élan pour le développement durable et de promouvoir sa croissance économique. – NDEL/VNA