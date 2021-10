Hanoi (VNA) – L’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) offre un puissant levier pour la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement dans la nouvelle normalité, a-t-on appris d’un forum commercial Vietnam-UE organisé mercredi 27 octobre à Hanoi.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoàng An, lors du forum. Photo : VNA

Après plus d’un an de mise en œuvre de l’accord, le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de l’UE dans la région de l’ASEAN, insufflant une bonne dose d’optimisme aux parties quant au développement vigoureux de la coopération de commerce et d’investissement, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoàng An.

Le forum commercial Vietnam-UE est organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

Avec son ferme engagement à assurer la transparence, l’ouverture et la facilitation dans l’environnement des affaires, le Vietnam a reçu des investissements de haute qualité de l’UE avec des projets dotés d’une technologie de pointe.

En particulier, le commerce électronique s’inscrivait en point d’orgue lorsque les méthodes de commerce traditionnelles ont été restreintes par l’épidémie de Covid-19, devenant l’un des domaines prioritaires de la stratégie de relance économique post-Covid-19.

L’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, lors du forum commercial Vietnam-UE. Photo : VNA

De nombreux experts nationaux et étrangers ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives de redressement économique et au développement des relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et l’UE dans le contexte de la nouvelle normalité.

Ils ont également évoqué des défis à venir, suggérant au Vietnam de développer des scénarios appropriés pour s’adapter de manière flexible et efficace à la nouvelle situation, libérer toutes les ressources pour le redressement et la croissance, soutenir activement les entreprises et dégager les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées.

L’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, a déclaré que l’EVFTA peut promouvoir l’exportation de certains fruits et produits agricoles du Vietnam, mais les entreprises rencontrent toujours des difficultés pour entrer sur le marché en raison des exigences réglementaires compliquées.

Le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de l’UE dans l’ASEAN. Photo : VNA

Le président d’EuroCham, Alain Cany, a souligné que les deux parties doivent coopérer étroitement pour résoudre les problèmes existants. Il a estimé que fort de ses nombreux avantages, le Vietnam aura l’opportunité d’attirer une nouvelle vague d’investissements étrangers de la part d’investisseurs européens à la recherche d’une destination stable, sûre, prospère et compétitive.

Le vice-ministre Dang Hoàng An a déclaré que le ministère de l’Industrie et du Commerce, de concert avec le système des offices du commerce du Vietnam dans l’UE, s’efforce d’accompagner les entreprises des deux parties pour tirer pleinement parti de l’EVFTA, de créer les conditions favorables au commerce, de promouvoir les échanges et connecter les investissements, aider à résoudre les difficultés émergentes.

Le responsable a exhorté les entreprises à innover de leur propre initiative, à améliorer leurs capacités, à ajuster leurs stratégies de production et de commerce pour s’adapter rapidement à la nouvelle normalité. – VNA