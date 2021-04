Le président de l'AN Vuong Dinh Huê prête serment. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l’élection du membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, au poste de président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, au nom de l'AN du Royaume du Cambodge et au nom de lui-même, le président de l'AN du Royaume du Cambodge Samdech Akeak Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin a envoyé une lettre de félicitations.

Dans cette lettre, le président de l'AN du Cambodge a écrit: « Je suis convaincu que sous votre direction clairvoyante en tant que chef de l’organe législatif du Vietnam, les relations de voisinage amicales de longue date et la coopération intégrale entre les deux organes législatifs et les deux pays continueront à s’épanouir dans les années à venir, pour l’intérêt des deux nations voisines fraternelles".

A cette occasion, le président de l'AN du Cambodge a vivement remercié le Vietnam d'avoir envoyé au Cambodge 390.000 masques sanitaires pour œuvrer ensemble à empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19. -VNA