Photo : VOV

Hanoi (VNA) - Dimanche soir, 28 août, à l’Opéra de Hanoi a eu lieu l’édition 2022 du programme artistique “L’Étoile de l’indépendance”.Placé cette année sous le thème “Le Vietnam – un pays héroïque”, l’événement était organisé par le magazine Communisme, la municipalité de Hanoi et le journal Nhân Dân, à l’occasion du 77e anniversaire de la Révolution d’août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).Le programme a réuni un grand nombre d’artistes connus dans des numéros de chants et de danses de qualité tout en présentant des reportages affirmant la portée historique de ces deux événements.Dans le cadre du programme, les dirigeants du Parti et de l’État ont offert 20 livrets d’épargne à des vétérans révolutionnaires, des Mères vietnamiennes héroïques, des héros des forces armées et des blessés de guerre. - VOV/VNA