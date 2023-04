Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion entre la permanence du gouvernement avec les ministères et d’autres organes tenue le 25 avril à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de continuer de réduire les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts, afin d’accroître l’accès aux capitaux.



Il a affirmé que cela contribuerait à augmenter la production et le commerce, et à promouvoir trois moteurs de croissance que sont la consommation, les exportations et l’investissement.



Le Premier ministre a ordonné aux organes compétents d’utiliser tous les outils selon leurs fonctions, tâches, pouvoirs, ainsi que les documents publiés, afin d’éliminer des difficultés sur les marchés de la finance, des obligations d’entreprise et de l’immobilier.

Il a déclaré que la responsabilité du gouvernement était de diriger et de gérer pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, promouvoir la croissance et assurer les grands équilibres de l’économie, et que l'Etat, avec ses outils, proposait des mesures de soutien maximal pour les entreprises et les particuliers.



À cette occasion, le chef du gouvernement a confié des tâches précises à chaque ministère et chaque secteur dans la simplification des procédures administratives et l’accélération du décaissement des investissements publics, etc.



La réunion entre la permanence du gouvernement, les ministères et d’autres organes a porté sur des mesures visant à réduire les taux d’intérêt des prêts, la situation du marché des obligations d’entreprise, les résultats de l’exécution des tâches du groupe de travail du Premier ministre pour la levée des difficultés dans la mise en œuvre de projets immobiliers pour les localités et les entreprises, etc. -VNA