Hanoï, 10 novembre (VNA) - La tendance croissante du tourisme de bien-être a incité les fournisseurs de services à concevoir des circuits plus diversifiés pour répondre aux demandes des voyageurs.Le tourisme de bien-être, qui combine des activités touristiques traditionnelles avec des activités de soins de santé, est populaire dans le monde mais est encore nouveau au Vietnam. Cependant, ce type de tourisme attire un nombre croissant de touristes nationaux.Voulant échapper au stress du travail et de la vie, Le Thu Hoa de l’arrondissement de Cau Giay à Hanoï a choisi Mu Cang Chai à Yen Bai comme refuge pour elle et sa famille. Ils ont vécu une expérience intéressante en participant aux activités agricoles des habitants locaux.Le Thu Hoa a déclaré que le travail physique l'a aidée, ainsi que les autres membres de sa famille, à se sentir détendus, en particulier les enfants, car ils ont pu découvrir de nouvelles choses qui ne sont pas disponibles en ville.Pendant ce temps, Le Hoai Nam, de l’arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï, a choisi la région du delta du Mékong pour son voyage en famille, au cours duquel ils ont participé à de nombreuses activités d'écotourisme adaptées à l'âge de chaque membre.Pendant que Le Hoai Nam et ses enfants s'adonnaient à la pêche au poisson avec les locaux, ses parents suivaient des cours de yoga et de méditation à côté des immenses champs de la région de Dong Thap Muoi (delta du Mékong), dans la province de Dong Thap.Les activités les ont aidés à devenir plus équilibrés mentalement et plus forts physiquement et ont favorisé les liens familiaux affectés par le travail et les facteurs sociaux, a déclaré Le Hoai Nam.

Les touristes vietnamiens et internationaux pratiquent le yoga pour accueillir le lever du soleil lors d'une croisière au milieu de la baie d'Ha Long. Photo : Vietnamplus

Selon l’Autorité nationale vietnamienne du tourisme (VNAT), le développement de la science et de la technologie, ainsi que le changement climatique, la pollution et le stress ont entraîné de nombreux impacts négatifs sur la santé des gens, notamment mentale.Par conséquent, de plus en plus de personnes accordent de plus en plus d’attention à leur santé et à la réduction du stress, ce qui conduit au développement du tourisme de bien-être avec une combinaison unique d’activités basées sur la nature. Ce type de tourisme devrait connaître un essor au Vietnam et dans le monde, a indiqué le VNAT.Un rapport du Global Wellness Institute a montré qu'à la fin de 2022, les revenus du tourisme de bien-être atteignaient 919 milliards de dollars, soit 18 % des revenus totaux du secteur touristique mondial.Au Vietnam, de nombreuses agences de voyages ont investi dans le tourisme de guérison avec des produits diversifiés pour répondre à la demande des touristes nationaux et étrangers.Récemment, la province septentrionale de Lao Cai, qui abrite la célèbre destination touristique de Sa Pa, a lancé des circuits de tourisme de guérison qui offrent aux visiteurs des exercices de yoga et des soins de santé traditionnels en combinaison avec l'exploration de la vie et de la culture locales.Dans la région du delta du Mékong, Dong Thap, qui possède un grand potentiel de tourisme de bien-être grâce à ses fermes de lotus populaires, a introduit de nombreux produits touristiques autour de cette plante ainsi que des plats uniques et sains à base de lotus.Cependant, en tant que nouveau type de tourisme, le tourisme de bien-être n'a pas encore fait l'objet d'investissements systématiques dans de nombreuses destinations touristiques et n'a pas été combiné avec d'autres types et produits touristiques. Pendant ce temps, les ressources humaines nécessaires ne répondent pas encore à la demande croissante des touristes, notamment des étrangers.Par conséquent, les experts ont souligné la nécessité pour les organes concernés de concevoir des politiques appropriées pour encourager les entreprises à investir davantage dans le tourisme de bien-être et améliorer l'efficacité de la gestion de ce type de tourisme prometteur.- VNA