Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc préside le " Dialogue 2045 ". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam avait la base pour atteindre son objectif de devenir un pays développé, avec l'apparition de nombreux grands groupes économiques. Le développement durable des entreprises constitue la base importante pour la prospérité du pays.

Le chef du gouvernement a présidé ce dimanche 6 mars à Ho Chi Minh-Ville une rencontre intitulée "Dialogue 2045" avec des hommes d'affaires et intellectuels exemplaires pour écouter leurs opinions et suggestions dans la réalisation de l’objectif de faire du Vietnam un pays développé avec l’industrie moderne et ayant les revenus élevés.

S’exprimant à la rencontre, M. Phuc a souligné que les hommes d'affaires et les intellectuels avaient apporté des contributions importantes au développement du pays. « Nous devons avoir des entreprises puissantes, des marques compétitifs au niveau régional et mondial, en particulier nous devons avoir d'excellentes ressources humaines pour assumer les missions importantes du pays.».

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Pour atteindre cet objectif ci-dessus, il faut mobiliser toute la force cachée au sein de près de 100 millions des Vietnamiens, y compris des résidents à l'étranger. En outre, il faut attirer, recevoir et promouvoir les ressources étrangères en provenance de l'intégration mondiale ; les investissements directs et indirects ; les ressources technologiques, de connaissances et d’innovation.

M. Phuc a estimé qu'après plus de 30 ans de mise en œuvre du Renouveau, le Vietnam a obtenu de nombreux succès dans tous les domaines, notamment la stabilité macroéconomique, l’amélioration de la vie des habitants.

Cependant, le pays fait face encore à de nombreux défis sur sa voie de s’orienter vers l'objectif de devenir un pays développé d'ici 2045. C’est le revenu moyen par habitant à la tranche inférieure. Les facteurs de base pour une croissance rapide, durable et inclusive restent instable. Le processus d'industrialisation et de modernisation et la compétitivité nationale laissent encore à désirer, sans compter la pénurie des ressources humaines de haute qualité…

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des hommes d'affaires et intellectuels de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Par ailleurs, les défis tels que les catastrophes naturelles, les épidémies, le changement climatique, la pollution de l'environnement, l'épuisement des ressources naturelles, le vieillissement de la population... sont de plus en plus nombreux.



Le gouvernement initie et organisera périodiquement ce "Dialogue 2045" pour contribuer à instaurer la confiance, à renforcer la force commune et l'unanimité pour agir et réaliser ensemble l’objectif d’édifier un Vietnam fort, a affirmé le Premier ministre.

Lors de la rencontre, de nombreux entrepreneurs, les intellectuels ont souligné l’importance dans la création d'une institution transparente pour créer une base pour le développement des entreprises.

Les entreprises veulent que le gouvernement croie en l'économie privée, soutienne la naissance de groupes économiques privés puissants et des marques nationales et internationales capables de diriger les petites et moyennes entreprises, le secteur agricole et rural, les startups. - VNA