Séance de travail des responsables de Can Tho avec le conseiller économique et commercial de l'ambassade d'Espagne au Vietnam. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Dans l'après-midi du 6 mai, des responsables de Can Tho ont travaillé avec le conseiller économique et commercial de l'ambassade d'Espagne au Vietnam pour proposer un plan de rénovation urbaine et de développement d’un nouveau modèle pour le centre-ville.

Plus précisément, les deux parties ont discuté du plan de développement de l'espace, de l'architecture paysagère, du commerce et des services dans la zone du quai de Ninh Kieu selon le concept TOD (Transit Oriented Development), avec comme approche de favoriser l’articulation de l’urbanisation et des transports publics.

Ce plan, qui couvre une superficie de 360ha, concerne essentiellement les rives de la rivière Can Tho, les abords de la gare maritime de Xom Chai, la rue Nguyen An Ninh jusqu'au parc du fleuve Hau sur l’îlot de Cai Khe. L’objectif principal du plan est de mettre à niveau l'espace, l'architecture paysagère et les activités culturelles, le commerce et les services dans la zone du quai de Ninh Kieu.

Le conseiller économique et commercial espagnol, Nestor Santos Franco a déclaré que son pays appréciait hautement la faisabilité du plan de Can Tho et qu’il possédait de riches expériences en matière de développement du concept TOD.

L’Espagne peut aider Can Tho à mettre en œuvre efficacement son plan de rénovation urbaine et de développement d’un nouveau modèle pour le centre-ville, a ajouté le diplomate espagnol avant de suggérer aux autorités municipales de se concentrer sur la planification détaillée du développement des infrastructures urbaines dans le cadre de ce plan

S'exprimant lors de la réunion, M. le vice-président permanent du comité populaire municipal, Duong Tan Hien a estimé que Can Tho avait mis en œuvre de nombreux projets de développement de la culture, du commerce, de l'espace et de l'architecture paysagère de la ville, de la zone du quai de Ninh Kieu en particulier.

Can Tho souhaite que la partie espagnole, outre fournir un soutien financier en faveur son plan, puisse partagera également ses expériences en matière de développement des services touristiques, de design urbain et de technologies intelligentes, aidant ainsi Can Tho à devenir une ville intelligente et à exploiter de manière optimale ses valeurs culturelles, commerciales, spatiales, architecturales et paysagères autour du fleuve Can Tho, a déclaré Duong Tan Hien.

Auparavant, le Comité central du Parti avait approuvé la résolution 54/NQ-CP sur la construction et le développement de la ville d’ici 2030, avec vision jusqu'en 2045, qui comprend un certain nombre de mécanismes de développement spécifiques, tels que l'augmentation du plafond des dettes publiques... Cela permettra à la la ville d'accéder à des prêts comme ceux du gouvernement espagnol pour développer un modèle urbain intelligent, adapté au changement climatique. -VNA