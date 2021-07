Les ZI et les ZE de la province de Quang Ninh attire 975 millions de dollars. Photo: quangninh.gov.vn



Quang Ninh (VNA) - Les zones industrielles (ZI) et zones économiques (ZE) de la province de Quang Ninh (Nord-Est) ont attiré plus de 22.400 milliards de dôngs (plus de 970 millions de dollars) au 1er semestre .

Au premier semestre de l'année, Quang Ninh a octroyé de nouvelles licences d'investissement à cinq projets étrangers d'une valeur de plus de 13.100 milliards de dôngs (567,5 millions de dollars) et à quatre projets nationaux évalués à plus de 8.600 milliards de dôngs (plus de 200 millions de dollars).

Quang Ninh a prévu de se coordonner avec la société par actions DEEP C pour organiser une conférence de promotion des investissements sur le thème "Zones économiques côtières - Opportunités d'investissement durable à Quang Ninh" à Ho Chi Minh-Ville.

Les autorités locales ont également veillé à accélérer le développement des infrastructures dans les PI et les ZE, à promouvoir la réforme administrative et à former une main-d'œuvre de haute qualité répondant à la demande des investisseurs. -VNA