Hanoï, 3 juillet (VNA) - Les zones industrielles (ZI) et économiques (ZE) du Vietnam ont attiré 340 projets à capitaux étrangers pour un capital total nouvellement enregistré de 8,7 milliards de dollars au premier semestre 2019, selon le Dépatement de la gestion des zones économiques du ministère du Plan et de l'Investissement.

Les ZI et ZE attirent des projets d'investissement estrangers et domestiques. Photo : internet

Au cours de cette période, les zones ont attiré 334 projets d’investissements domestiques d’une valeur totale de 83.000 milliards de dongs (3,56 milliards de dollars).Actuellement, le Vietnam compte 326 zones industrielles couvrant une superficie totale de 95.500 ha. Sur ce total, 251 ont été mis en service et les autres concernent les phases de compensation, et de construction.Il existe également 17 zones économiques côtières d’une superficie totale de 845.000 ha de terres et d’eaux.À la fin du mois de juin, 3,6 millions de personnes travaillaient dans des zones industrielles et économiques, dont environ 60% de femmes.Sur les 251 zones industrielles en activité, 221 installations de traitement des eaux usées concentrées ont été construites.-VNA